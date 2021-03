Alcuni recenti like di Elisabetta Gregoraci sono stati notati da Deianira Marzano, che non ha perso occasione per attaccare l'ex gieffina

Deianira Marzano ha recentemente preso di mira Elisabetta Gregoraci su Instagram per via di alcuni like un po’ troppo sospetti. L’ex moglie di Flavio Briatore, sempre al centro del gossip dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha fatto parecchio parlare di sé soprattutto per via del flirt con Pierpaolo Pretelli.

Tra i due sembrava fosse scattato qualcosa all’interno della loft di Cinecittà, ma poi lei decise di allontanarsi lasciando spazio a Giulia Salemi.

La verace showgirl calabrese avrebbe tuttavia espresso diversi like ad alcuni post creati dai fan dove viene citato anche Pierpaolo. Proprio per tale motivo la popolare opinionista social l’ha pesantemente attaccata. Non è del resto questa la prima volta in cui la bella presentatrice finisce nel mirino dell’influencer napoletana.

Già qualche mese fa, Deianira Marzano l’aveva criticata per via dei fatidici messaggi in codice che l’ex gieffina usava nella casa del Gf Vip per comunicare con l’esterno.

Forse vi siete dimenticati i colpetti al cuore della vostra falsona sorriso falso gregoraci…nessuno ne parla eh??dei colpetti al cuore..ridicoli😂 — Topplayer (@Topplay14068570) March 12, 2021

Rosalinda comunque è stata presa di mira per un suo errore palese, non per le favole, per quelle ha avuto sorprese. La Gregoraci per la storia dei colpetti ma per il resto sempre trattata benissimo. Stefania in cosa? — . (@lciae8) February 19, 2021

Ogni volta che rispondeva alle domande scomode di Alfonso Signorini, Elisabetta si batteva infatti la mano sul cuore. “Evidentemente avvisa qualcuno che la cosa in quel momento è falsata”, aveva commentato allora la Marzano, trovando sostegno anche sui social.