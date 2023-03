Belen e Stefano in crisi: l'indizio al compleanno di Veronica Cozzani

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno affrontando un nuovo momento di crisi? L’indiscrezione ha iniziato a diventare sempre più insistente a causa di un indizio spuntato sui social.

Belen e Stefano in crisi

Da settimane si vocifera che tra Belen e Stefano De Martino possa essere in atto una nuova crisi sentimentale a causa del fatto che i due hanno praticamente smesso di mostrarsi insieme via social. Nelle ultime ore la showgirl argentina ha partecipato insieme al resto della sua famiglia ai festeggiamenti per sua madre, Veronica Cozzani, che ha compiuto gli anni. Il ballerino, a differenza degli altri membri della famiglia, non ha partecipato all’evento. In tanti si chiedono se lui e Belen romperanno il silenzio sulla questione, ma finora sui social tutto tace. Quella in atto potrebbe essere la terza crisi per i due vip, che hanno avuto insieme un figlio, Santiago, e che si sono già separati due volte nel corso degli anni.

Belen è tornata insieme al ballerino nel 2022, dopo aver avuto sua figlia Luna Marì insieme all’hair stylist Antonino Spinalbese. La stessa showgirl aveva lodato il comportamento del suo ex marito che, nonostante la presenza di sua figlia avuta con un altro uomo, aveva deciso di fare di nuovo un tentativo per stare insieme a lei.