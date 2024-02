Nel giorno di San Valentino, Belen Rodriguez ha lanciato quella che sembra essere una chiara frecciatina all’ex fidanzato Elio Lorenzoni. La showgirl argentina si è ritrovata a vivere l’ennesimo fuoco di paglia.

Belen: frecciatina all’ex Elio nel giorno di San Valentino

Belen Rodriguez sta trascorrendo un San Valentino amaro. Anche la storia con Elio Lorenzoni, che sembrava promettere bene, è finita nel peggiore dei modi. Nel giorno degli innamorati, la showgirl argentina ha condiviso una serie di scatti enigmatici, che sembrano contenere una frecciatina all’ex fidanzato.

Belen aspettava la luna, invece…

A didascalia di alcuni scatti che la ritraggono senza veli, Belen ha scritto:

“Aspettavo la luna”.

Anche se la Rodriguez non ha fatto il nome di Elio, i fan credono che queste parole arrivate nel giorno di San Valentino siano una chiara frecciatina per lui.

San Valentino amaro per Belen Rodriguez

Stando ad alcune indiscrezioni, Belen e Elio si sarebbero lasciati perché “lui non capiva pienamente lei e il suo modo di essere“. La frecciatina all’ex fidanzato del giorno di San Valentino, non a caso, non si è conclusa con le foto senza veli. Poco dopo, la showgirl ha aggiunto una Stories che recita: “Vestire i panni dell’altro e vedere come ci si sente se ti facessero certe cose… Ecco, questa capacità manca a molta gente“. Infine, ha condiviso la canzone Una carezza in un pugno di Adriano Celentano e ha scritto:

“Buon San Valentino a tutti quelli che… amano“.