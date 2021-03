Belen Rodriguez ha mostrato orgogliosa la sua pancia a 21 settimane di gravidanza e ha raccontato alcuni retroscena.

Belen è incinta della sua seconda figlia e sui social non manca di condividere con i fan alcuni teneri scatti della sua gravidanza.

Belen Rodriguez: la pancia a 21 settimane

Più felice e radiosa che mai Belen Rodriguez ha raccontato ai fan i dettagli della sua seconda gravidanza: durante l’estate lei e Antonino Spinalbese diventeranno genitori di una bambina che hanno deciso di chiamare Luna Marie.

Scherzando con i fan a proposito del suo tatuaggio a forma di farfalla la showgirl ha dichiarato: “La farfalla ormai sembra un fenicottero” e a seguire ha dichiarato di sentire la sua bambina scalciare: “La sento da un sacco che mi scalcia, la sento da un mese”, ha affermato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



Per la showgirl si tratta della seconda gravidanza dopo quella del suo primo figlio, Santiago, nato dall’amore per Stefano De Martino. I due avevano provato a tornare insieme nel 2019, ma la storia si era conclusa in un nulla di fatto. Di recente la showgirl ha scagliato una frecciatina contro l’ex marito, e a proposito del figlio Santiago ha detto: “E’ uguale al padre, ma l’intelligenza l’ha presa da me”.

La coppia non ha svelato i motivi della rottura e oggi Belen ha ritrovato la serenità accanto all’hair stylist Antonino Spinalbese, impazienti di poter finalmente conoscere la sua prima figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



Sui social anche gli zii Jeremias e Cecilia Rodriguez hanno mostrato la loro felicità alla notizia dell’arrivo della loro seconda nipotina.