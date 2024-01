La crisi tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembra ormai una certezza. La showgirl argentina non si è buttata giù e ha deciso di ripartire dalla danza e dalla sua nuova passione: Mare Fuori.

Belen Rodriguez dopo Elio Lorenzoni: Mare Fuori è la nuova passione

Sia Belen Rodriguez che Elio Lorenzoni non hanno ancora confermato la crisi in corso, ma è evidente che tra i due ci sia qualche problema. Forse è ancora presto per parlare di rottura, ma il fatto che non si mostrino più insieme da quasi un mese la dice lunga. Eppure, la showgirl continua ad apparire sui social più serena che mai. Ha perfino ripreso a ballare e ha una nuova passione: Mare Fuori.

Belen Rodriguez torna a ballare

Al mattino presto, prima di portare Santiago e Luna Marì a scuola, Belen Rodriguez si dedica alle sue passioni. Si sveglia alle 6 e prende lezioni di danza classica, poi accompagna i figli a scuola e si concentra sugli altri impegni nella giornata.

Belen Rodriguez: la passione per Mare Fuori

Non solo la danza classica, Belen Rodriguez si dedica anche alla sua nuova passione: Mare Fuori. Oltre ad aver visto la serie, la showgirl argentina condivide con i fan le canzoni più belle della produzione napoletana. Insomma, la crisi con Elio Lorenzoni non sembra influire troppo sulla sua serenità.