Belen Rodriguez e Antonino in quarantena dopo il viaggio alle Maldive

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno osservando un periodo di quarantena dopo il loro viaggio alle Maldive.

Una volta rientrati dalla loro vacanza alle Maldive, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono messi in isolamento fiduciario come previsto dalle normative attualmente in vigore contro il Coronvirus.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in quarantena

Una volta rientrati dalle Maldive – dove hanno trascorso una vacanza all’insegna dell’amore e del relax in un resort di lusso – Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono messi in isolamento fiduciario.

La stessa showgirl ha scritto nelle sue stories “-11” a indicare che mancherebbero soltanto 11 giorni alla fine della sua quarantena fiduciaria insieme al compagno. I due trascorreranno queste settimane nella casa della showgirl, che intanto sui social continua a mostrarsi mentre si gode il meritato riposo in vista della nascita della sua seconda figlia, Luna Marie.

La bambina è attesa per la fine di giugno e Belen e Antonino sono più felici che mai di poter presto diventare genitori.

In tanti hanno criticato la coppia per aver deciso di partire per le Maldive in piena pandemia ma tra i fan di Belen sui social c’è chi l’ha difesa, asserendo che probabilmente la showgirl non si concederà altre vacanze durante l’estate per via della nascita della sua bambina. Intanto sui social la stessa Rodriguez ha mostrato ai fan il suo pancino ormai sempre più evidente, e anche Antonino sembra entusiasta di poter presto diventare padre per la prima volta.

“Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni, è per questo che ogni giorno chiedo a Belen se vuole sposarmi. Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi sempre”, ha affermato l’hair stylist milanese per cui Belen ha perso la testa.