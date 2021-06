Belen Rodriguez e il tenero annuncio sui social: “Manca poco”

In fervente attesa della sua secondogentia, Belen Rodriguez ha dato un tenero annuncio sui social proprio in merito alla piccola Luna Marie

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno per diventare genitori della loro bimba Luna Marie. La popolare showgirl argentina ha postato diversi contenuti su Instagram che documentano la sua seconda gravidanza, con l’ultima ecografia fatta a fine di maggio. In quell’occasione la Rodriguez ha condiviso una Storia con la didascalia “Manca poco”, a conferma dell’imminente arrivo della sorellina di Santiago.

Belen Rodriguez pronta a diventare di nuovo mamma

La nascita di Luna Marie è difatti prevista tra circa un mese e per Belen è un sogno che si avvera. La presentatrice sudamericana ha sempre dichiarato di essere felice che sia una femmina, sperando peraltro che le assomigli. Solo qualche tempo fa, l’ex moglie di Stefano De Martino aveva tuttavia parlato delle difficoltà nel conciliare lavoro e vita privata.

Ricordando quando era in attesa di Santiago, Belen ha peraltro precisato che stava conducendo in diretta Italia’s Got Talent pur essendo già oltre l’ottavo mese: “Non mi sono presa un congedo perché mi piace stare in movimento. Il mio, poi, non è un lavoro stabile: se rifiuti un programma non è detto che quello ti aspetti”. Ora tuttavia la Rodriguez ha più tempo da dedicare alla famiglia, sfruttando comunque sempre il prezioso aiuto di mamma Veronica, ex insegnate e dunque molto paziente con i bambini.