Belen Rodriguez, il dolce messaggio di Stefano De Martino non sfugge ai fan: finalmente c'è la prova che la crisi non c'è.

Da giorni, ormai, si parla di una presunta crisi di coppia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

La showgirl argentina, forse inconsapevolmente, ha condiviso un messaggio d’amore scritto proprio dal marito.

Belen Rodriguez: il dolce messaggio di Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono in crisi. Eppure, nonostante il chiacchiericcio e la smentita di mamma Veronica Cozzani, che ha condiviso una Instagram Stories in cui il conduttore è con sua figlia, i fan hanno continuato a pensare a qualche problema di coppia. Nelle ultime ore, ci ha pensato la bella Belenita a convincerli che va tutto per il meglio, mostrando un messaggio d’amore che le ha scritto il marito.

Cosa ha scritto Stefano a Belen?

Con una serie di Instagram Stories, Belen è apparsa davanti allo specchio, mentre si prepara per la diretta de Le Iene. I fan più attenti hanno immediatamente notato un dettaglio. Si tratta di un biglietto su cui appare la scritta: “Spacca tutto gordi, te amo“. E’ stato Stefano De Martino a scriverlo? Pare proprio di sì.

Belen: è Stefano l’autore del messaggio?

I fan, talvolta ossessionati dalla storia d’amore tra Belen e Stefano, hanno immediatamente confrontato la grafia del biglietto con quella degli autografi di De Martino e sono giunti ad una conclusione: il conduttore di Stasera tutto è possibile è il mittente del messaggio d’amore.