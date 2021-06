Belen Rodriguez, il messaggio per Ignazio Moser: “Fiera di essere tua cognata”

Belen Rodriguez ha dedicato un messaggio al cognato Ignazio Moser in vista della finale all'Isola dei Famosi.

In vista della finalissima all’Isola dei Famosi 2021 Belen Rodriguez ha dedicato un tenero messaggio al “cognato” Ignazio Moser, naufrago del programma e fidanzato di sua sorella Cecilia.

Belen Rodriguez: il messaggio per Ignazio Moser

Finora Belen Rodriguez ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sul suo rapporto con Ignazio Moser, e durante la permanenza dell’ex ciclista all’Isola dei Famosi la showgirl si è guardata bene dal commentare o svelare dettagli che lo riguardassero.

Stavolta Belen ha rotto la sua proverbiale riservatezza e, in vista della finalissima del programma, ha voluto dedicare un messaggio a Ignazio Moser. “Sai che sono di poche parole. Vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere ‘la tua cognata’. Voglio dirti che sei stato un grande“, ha scritto la showgirl, che molto presto diventerà madre della sua seconda figlia. Moser non è riuscito a conquistare la vittoria (che è stata ottenuta dallo youtuber Awed) ma ha comuque ringraziato la produzione per avergli fornito l’occasione di approdare allo show.

L’ex gieffino ha anche lasciato intendere che, molto presto, farà l’attesa proposta di nozze a Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser: il rapporto con Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno insieme da quasi 5 anni e sull’Isola dei Famosi l’ex ciclista ha lasciato intendere di essere pronto a fare l’attesa proposta di nozze alla sorellina di Belen. Ignazio ha anche specificato che la proposta di nozze avverà nel massimo riserbo e mentre lui e Chechu saranno lontani dalle telecamere.

Dunque ai fan non resta che aspettare per il fatidico sì!

Ignazio Moser: il desiderio di un figlio

Ignazio e Cecilia si sono conosciuti nella casa del GF Vip e per amore dell’ex ciclista la sorellina di Belen lasciò l’allora fidanzato, Francesco Monte. Ben presto i due sono andati a convivere e entrambi hanno più volte ammesso di voler diventare quanto prima genitori.

“Sono prontissima a metter su famiglia con lui. Appena arriva dall’Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta [la sorella Belen Rodriguez è in attesa di una bambina, ndr]. Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento”, ha ammesso Cecilia, più felice che mai.