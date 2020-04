Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono più innamorati che mai, e sognano l'arrivo di un figlio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus in campagna, a casa dei genitori dell’ex gieffino. La sorellina di Belen e il suo compagno hanno rivelato che starebbero pensando di avere presto un bambino.

Cecilia e Ignazio vogliono un figlio

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser resiste, ed è più forte che mai: i due, che molti avevano dato per spacciati alla fine del Grande Fratello Vip, stanno insieme da ormai tre anni e hanno deciso di mettere sù famiglia. Il matrimonio non è nei loro progetti imminenti, ma un bambino sì:





“Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo. Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui”, ha rivelato Cecilia Rodriguez, che sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus a casa dei genitori di Ignazio, in piena campagna.

A confermare che Cecilia volesse un bambino era stata anche sua sorella Belen, che insieme a suo marito Stefano De Martino starebbe provando a sua volta ad avere il suo secondo figlio.

Insomma, a casa Rodriguez sono attese ben 2 cicogne, e chissà che le due sorelle Rodriguez non stupiscano i loro fan restando incinte contemporaneamente. Per il momento entrambe sembrano aver trovato la serenità e il vero amore, per il resto c’è ancora tempo.