Ignazio Moser sta passando la sua quarantena a Trento con papà Francesco: ovviamente con loro c'è anche Cecilia Rodriguez

È passato circa un mese da quando Ignazio Moser è rimasto bloccato a Trento per via delle ristrettezze imposte dal Governo per contenere il Coronavirus. Così l’ex gieffino si trova dunque a passare la sua quarantena in compagnia del padre Francesco. Ma ovviamente con loro c’è anche Cecilia Rodriguez, che si sta improvvisando una vera e propria protagonista della vita di montagna.

Tra lavori in campagna, piatti succulenti preparati dall’argentina e passeggiate nel verde, la coppia sta godendo appieno di questi giorni di reclusione forzata. Come raccontato da Ignazio stesso a Storie Italiane, tuttavia, suo padre lo sta facendo lavorare duramente nei campi. Per quanto riguarda la bella Cecilia, invece, ecco cosa ha dichiarato il ciclista a Eleonora Daniele.

Visualizza questo post su Instagram Tra i due litiganti, il terzo gode 😂😂😂 @ignaziomoser #famiglia #ilchecconazionale #lanostraquarantena #iorestoacasa Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 1 Apr 2020 alle ore 2:18 PDT

Ignazio e Cecilia: quarantena in montagna

Ospiti della puntata di Storie Italiane di lunedì 6 aprile, Ignazio Moser e suo padre Francesco hanno dunque raccontato come procede la loro quarantena a Trento.

La famiglia dell’ex gieffino possiede infatti un’azienda vinicola, che come è facile immaginare richiede molto lavoro e fatica. Moser junior ha tuttavia rivelato di essere molto contento di trascorrere questo periodo con suo padre. Anche perché, grazie alla popolare fidanzata, si trova spesso a viaggiare, pertanto il tempo da dedicare ai suoi cari è sempre poco.





Dal canto suo, Moser senior dà letteralmente del filo da torcere ai due giovani. Se Ignazio appare comunque contento e rilassato, Cecilia Rodriguez trascorre invece le sue giornate scatenandosi su Tik Tok o improvvisandosi taglialegna, come si vede nel video recentemente postato su Instagram. Ma soprattutto, secondo Ignazio, la bella argentina è diventata la loro massaia, a quanto parte esperta in tutte le faccende domestiche.