Belen Rodriguez, il padre Gustavo è stato nuovamente ricoverato in ospedale.

Il padre di Belen Rodriguez è stato nuovamente ricoverato in ospedale. A rendere pubblica la notizia è stata Veronica Cozzani, moglie del signor Gustavo e madre di Belu, Cecilia e Jeremias.

Belen Rodriguez: il padre ricoverato

Ancora problemi di salute per il padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Il signor Gustavo, stando a quanto rivelato sui social da Veronica Cozzani, è stato nuovamente ricoverato in ospedale. La donna, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso una foto del marito sul letto del nosocomio.

Il messaggio di Veronica Cozzani

Veronica ha condiviso una foto di Gustavo con un filtro adatto alla notte più paurosa dell’anno. A didascalia, ha scritto:

“Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!”.

Considerando il messaggio della mamma di Belen, viene da pensare che le condizioni di Rodriguez senior non siano affatto preoccupanti.

Come sta il padre di Belen?

Al momento, non sappiamo il motivo per cui Gustavo sia stato ricoverato in ospedale. Lo scorso giugno, l’uomo si è sottoposto ad un intervento al colon, per cui immaginiamo che sia ricorso nuovamente alle cure dei medici per un motivo affine. In ogni modo, il padre di Belen sta bene, questo almeno è quanto traspare dallo scatto condiviso da Veronica Cozzani.