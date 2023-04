Belen Rodriguez detta la moda, non è una novità. Nelle ultime ore, però, ha condiviso con i fan un paio di scarpe che sta facendo impazzire le fashion addicted. Non si tratta di calzature all’ultimo grido, ma di un modello vintage.

Belen Rodriguez: le scarpe fanno impazzire le fashion addicted

Dopo aver vissuto un periodo di crisi personale, seguito dalla positività al Covid, Belen Rodriguez è tornata attiva sui social. La showgirl argentina ha condiviso con i fan un look da urlo, che ha fatto impazzire i seguaci soprattutto per le scarpe. Un outfit primaverile, ovviamente firmato Hinnominate, brand che ha creato insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias.

Belen Rodriguez: di che marca sono le scarpe?

Belen ha sfoggiato una camicia sportiva e pantaloni over bianchi, con un trench color panna lungo fino ai piedi. Il look è completamente firmato Hinnominate. Le scarpe, però, non appartengono al suo brand e, per ora, non sappiamo di che marca siano.

Belen: gli zoccoli in camoscio fanno tendenza

Gli zoccoli di Belen sono in camoscio beige. Si tratta di un modello di scarpe vintage, a sabot e con il tacco in legno e borchie sulle cinture. La ciliegina sulla torta? La Rodriguez le ha indossate con un paio di calzettoni di spugna bianchi a vista.