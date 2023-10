Belen Rodriguez, parlano gli amici: "Fragile e dimagrita"

Belen Rodriguez sarebbe apparsa visibilmente dimagrita durante le sue apparizioni via social e, secondo indiscrezioni, non starebbe passando un buon periodo.

Belen Rodriguez: parlano gli amici

Secondo indiscrezioni riportate da Oggi, Belen Rodriguez starebbe attraversando un periodo non facile dopo la sua terza separazione dal marito, Stefano De Martino, e per questo sarebbe dimagrita di ben 7 chili. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, gli amici della showgirl l’avrebbero descritta come “fragile” e avrebbero anche svelato alcuni retroscena relativi alla sua storia con Elio Lorenzoni.

“Persone vicine alla showgirl (…) parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica. Ma, soprattutto, alla separazione di Stefano De Martino a causa dei presunti tradimenti di lui”. Stando invece alla recente storia della showgirl con Elio Lorenzoni, secondo i rumor in circolazione è proprio con essa che Belen avrebbe cercato di superare il difficile periodo “rifugiandosi in una nuova storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore”.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e sono in tanti, tra i fan dei social, che sperano di conoscere ulteriori particolari in merito alla vicenda. Al momento Belen non ha ancora rotto il silenzio.