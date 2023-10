È tempo di cambiamenti nella vita della showgirl argentina Belen Rodriguez. Dopo l’inizio di una nuova relazione, cambierà anche casa: ecco dove andrà a vivere.

I cambiamenti nella vita di Belen Rodriguez

Dopo un periodo di riavvicinamento a Stefano De Martino, padre del suo primo figlio Santiago, Belen Rodriguez è di nuovo in aria di cambiamenti.

Da poco è stata ufficializzata la sua nuova relazione con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, apparso per la prima volta al compleanno di Ignazio Moser, compagno della sorella.

Ora Belen è decisa a tagliare nettamente ancora di più con il suo passato, rivoluzionando dopo la vita sentimentale anche la sua abitazione. Ne ha una nuova ed è pronta per il trasloco. Negli ultimi giorni si vociferava del trasferimento a Brescia proprio da Elio, invece non è così.

La nuova casa di Belen

La modella ha visitato – dopo un weekend in montagna – la sua nuova casa insieme alla famiglia.

A quanto pare sarebbe pronta a trasferirsi in un attico al centro di Milano, in un luogo non meglio specificato.

Un luogo diverso per lasciarsi alle spalle il passato, ovvero la casa che condivideva con l’ex ballerino di Amici e che sicuramente è piena di ricordi.

Belen, molto attiva sui social, ha condiviso anche questo momento, cioè quello della visita insieme ai familiari.

Sebbene ancora in ristrutturazione, la casa sembra essere molto lussuosa, con un grande terrazzo e una bellissima veranda in vetro.

Non resta che attendere per capire come Belen la personalizzerà, intanto si scorgono alcuni dettagli come pavimento laminato grigio e una serie di piante, tuttavia non c’è un focus particolare verso gli interni, probabilmente perché sono in fase di lavorazione.