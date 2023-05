Nessun rancore tra Emma e Belen. Dopo il burrascoso triangolo amoroso, la cantante e la conduttrice parlano l’una dell’altra mettendo a tacere i pettegolezzi. Emma ha scritto su Instagram e Twitter: «Ti sblocco un ricordo. Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21:15 per l’ultima puntata de Le Iene. Insieme alla super Belen Rodriguez».

Belen su Emma…

Un anno fa, sempre durante Le Iene, Belen aveva parlato di Emma in questo modo: «Questa donna la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Non c’è nessuna cosa brutta, dico davvero. Ti dirò, ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla? È una persona con le gli attributi».

… Ed Emma su Belen

Anche la cantante ha detto cosa pensa sulla conduttrice argentina. Lo ha fatto rispondendo a un fan: «Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì. Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché, ricordiamoci, non ha fatto niente di male. Davvero non c’è nessuna antipatica tra noi, lo assicuro“.