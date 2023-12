Bellizzi (Salerno), semina il panico in una farmacia e distrugge tutto con un'ascia: avviate le indagini

Per quanto avvenuto non ci sono fortunatamente feriti. I danni causati sono importanti.

A Bellizzi, comune della provincia di Salerno, sono stati vissuti dei veri e propri momenti di paura. Nella mattinata di giovedì 30 novembre, un uomo ha fatto irruzione in una farmacia seminando il terrore tra quanti erano presenti. Non solo. Armato di ascia ha distrutto l’interno dell’esercizio, causando importanti danni. Ad ogni modo, al di là dei danneggiamenti materiali, non ci sarebbero stati per fortuna feriti.

Bellizzi, distrugge la farmacia con un’ascia: seminato il panico

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 11.00. Non è chiaro cosa possa aver portato l’uomo a compiere un simile atto. Dalle immagini che si sono rapidamente diffuse sui social è possibile notare numerose scatole di farmaci buttate per terra, senza contare i frammenti di vetro e interi espositori crollati.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nel frattempo, sono state avviate le indagini seguite dai carabinieri della stazione locale e della compagnia di Battipaglia. Nei confronti dei titolari della farmacia e del personale è stata manifestata grande vicinanza. Attraverso un breve post sui social, la farmacia ha rasserenato così i suoi clienti: “Vogliamo tranquillizzare tutti i clienti e le persone che ci hanno dimostrato vicinanza. Domani la farmacia riaprirà regolarmente. Grazie a tutti!”.