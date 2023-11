Un episodio a dir poco agghiacciante è avvenuto a Verona. Una giovanissima di appena 16 anni ha subito violenze sessuali da parte del suo ex fidanzato. Stando a quanto si apprende, in quegli attimi così drammatici erano presenti anche gli amici di lui che pare abbiano assistito alla scena. L’accaduto che è diventato di dominio pubblico solo in queste ultime ore, risale alla Vigilia di Natale del 2022.

Verona, giovane violentata dall’ex: lui rimandato a giudizio

La giovane si sarebbe presentata ad un appuntamento-trappola insieme ad una sua amica. Dapprima, dopo aver ricevuto molestie, avrebbe ricevuto una scarica di un taser con lo scopo di stordirla, poi sarebbe stata violentata sessualmente. Nel frattempo l’amica della ragazza avrebbe cercato di avvertire le forze dell’ordine, ma è stata a sua volta vittima di un’aggressione da parte di lui.

La successiva denuncia

I tre amici dell’ex fidanzato che avrebbero un’età compresa tra i 16 e i 20 anni, avrebbero assistito come degli spettatori all’aggressione perpetrata ai danni della ragazza. Per questo motivo l’ex fidanzato e i tre ragazzi sono stati rinviati a giudizio, rispettivamente per lo stupro nei confronti della ex fidanzata e per omissione di soccorso.