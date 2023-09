Salta la partecipazione di Elly Schlein a Belve. La segretaria del Partito Democratico, stando ad alcune indiscrezioni, ha deciso di tirarsi indietro dopo che è uscita la notizia dell’ospitata.

Qualche giorno fa, il giornalista Davide Maggio ha lanciato il “boom” sulla partecipazione di Elly Schlein a Belve. La notizia ha fatto grande scalpore e, a quanto pare, ha fatto cambiare idea anche alla segretaria del Partito Democratico. E’ dell’ultima ora, infatti, la news del suo cambio di rotta: niente intervista da Francesca Fagnani per Elly.

E’ sempre Davide Maggio a spiegare i motivi per cui la Schlein ha rifiutato Belve dopo aver accettato. Si legge:

“Tornando a Belve e alla partecipazione di Elly Schlein, sembra ci siano novità dell’ultima ora. Pare infatti, secondo quanto apprendiamo, che Elly Schlein abbia deciso di non accettare l’invito di Francesca Fagnani. L’attuale segretaria del PD quindi avrebbe cambiato idea. Probabilmente qualcuno le ha fatto notare che lo stile puntuto di questa trasmissione mal le si addiceva. Consigli interni o esterni che siano, pare che la nuova serie del varietà di Rai2 dovrà rinunciare alla partecipazione di Elly Schelin. Che forse accetterà in futuro ospitate televisive in programmi più squisitamente politici. Sappiamo benissimo che Belve non si limita all’attività professionale della sua vittima, ma sconfina anche nella sua vita privata. Forse però questo è un dettaglio che era sfuggito all’attuale segretaria del PD e qualcuno glielo avrà fatto notare. Chissà”.