La morte di Sandra Milo a 90 anni ha sconvolto il mondo della televisione e del cinema. In molti hanno voluto condividere un messaggio di cordoglio, tra questi la conduttrice Benedetta Parodi.

Il messaggio di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi ha condiviso su Instagram una foto in cui si trova in compagnia di Sandra Milo. L’attrice era infatti stata ospite del suo programma I menù di Benedetta, in onda su La7. La puntata era andata in onda il 10 maggio del 2014 e le due avevano preparato una pasta tradizionale con triglie e peperoni.

Scrive ora Parodi su Instagram, come didascalia di quella foto ricordo: “Cara Sandra sei sempre stata un meraviglioso esempio di energia e di dolcezza.”

I funerali di Sandra Milo

Giusto ieri si sono tenuti i funerali dell’attrice alla Chiesa degli Artisti di Roma. Tra i presenti, oltre alle persone comuni, anche numerosi vip. Tra questi Vladimir Luxuria, Valeria Marini e Mara Venier a braccetto con Alberto Matano. Commenta Venier: “Era libera, ha insegnato anche ad altre a essere libera. Quanti ricordi. A volte mi chiamava anche solo per dire: ‘Mara, ti voglio tanto bene.'”