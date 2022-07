“Benvenuta Sofia!”: Cristina Chiabotto è di nuovo mamma

"Benvenuta Sofia", così Cristina Chiabotto che ha accolto la sua secondogenita. La piccina è nata lo scorso 29 giugno.

A circa un anno dalla nascita della piccola Luce Maria, Cristina Chiabotto ha dato il benvenuto alla sua secondogenita Sofia. La piccina – scrive l’ex Miss Italia sui social – è venuta al mondo il 29 giugno del 2022, ma la sua nascita è stata resa nota solo in questo ultime ore.

Cristina Chiabotto è di nuovo mamma: “Una nuova vita con te”

La showgirl ed ex Miss Italia ha accolto la sua secondogenita con il più bello degli scatti: un lettone, una culla rosa e il nome Sofia che risalta su tutto e appare scritto in grande.

Cristina Chiabotto ha anche condiviso una storia su Instagram dove viene mostrata la bimba con il viso coperto e dove si può leggere: “Una nuova vita con te, Sofia”. Sono moltissime nel frattempo gli utenti, tra cui anche molti personaggi dello spettacolo, ad aver commentato il post dando a loro volta il benvenuto alla bambina. Tra questi si segnalano Alena Seredova, Nicoletta Romanoff o ancora Giusy Buscemi.

La gravidanza e il diabete gestazionale

Nelle scorse settimane Cristina Chiabotto ha rivelato di avere avuto durante la gravidanza il diabete gestazionale: “Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l’ho fatto in tutte e due le gravidanze”, aveva spiegato. Ha poi aggiunto: “Il corpo cambia per una donna in gravidanza e per un periodo lungo, ma è l’esperienza più bella della vita e ne vale la pena. L’importante è cercare, nonostante tutto, di prendersi cura di se stessi e di non dimenticarsi mai”.