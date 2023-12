Enrico Grillo, avvocato e nipote di Beppe Grillo, ha affermato tramite una dichiarazione riportata da Leggo: “Mio zio Beppe sta bene, è a casa da ieri. L’ho sentito”. Lo ha detto durante una pausa del processo di Tempio Pausania che vede coinvolto, tra l’altro, Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 stelle. Beppe Grillo era ricoverato da domenica presso l’ospedale di Cecina (Livorno).

Beppe Grillo, il nipote svela le dimissioni dall’ospedale

Enrico Grillo, nipote e avvocato di Beppe, ha confermato le sue dimissioni dall’ospedale di Cecina, spiegando che al momento lo zio si trova a casa. Lo ha ribadito rispondendo alla domanda di un suo collega. In un primo momento, si pensava che Grillo dovesse stare in ospedale fino a venerdì.

Beppe Grillo: continua il processo del figlio

L’udienza del processo per violenza sessuale di gruppo coinvolgente Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e i suoi amici genovesi Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, è iniziata tra polemiche. L’avvocato Antonella Cuccureddu, difensore di Francesco Corsiglia, ha dichiarato ai giornalisti: ”Vi ringrazio per le vostre riflessioni. Ma non credo che riuscirete a intimidirmi, io continuerò a svolgere il mio lavoro nell’unico modo in cui lo so fare, facendo il mio dovere professionale fino in fondo”.

Processo al figlio di Beppe Grillo: le domande rivolte a Silvia

Le domande ritenute ‘molto intime’ rivolte lo scorso 13 dicembre a Silvia (nome di fantasia), la studentessa italo-norvegese che nel 2019 denunciò i quattro ragazzi, sono state al centro dell’attenzione. Giovedì 14 dicembre dovrebbe proseguire la deposizione della ragazza.