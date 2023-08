Il Tribunale di Roma si è pronunciato a favore della causa indetta da Beppe Vessicchio contro la Rai per l’utilizzo delle sue opere musicali per la realizzazione di un noto programma.

Beppe Vessicchio: vinta causa legale contro Rai

Il Tribunale di Roma si è espresso in merito alla causa avanzata dai legali di Beppe Vessicchio: La Rai dovrà dovrà pagare i diritti derivanti dalle opere musicali firmate dal famoso maestro e utilizzate per “ La prova del cuoco”.

“Al Maestro Vessicchio, a NUOVOIMAIE e a tutti si soggetti della filiera coinvolti che si erano associati nella controversia come parte in causa, la RAI dovrà riconoscere i diritti di utilizzazione per questa tipologia di sfruttamento come anche per quelli pregressi“, fa sapere la collecting dedicata ad Artisti, Interpreti ed Esecutori.

“Sentenza sacrosanta”

Come precisa anche Andrea Micicché, Presidente di NUOVOIMAIE, si tratta di una sentenzza importantissima, perché sancisce il sacrosanto diritto economico che scaturisce ogni qualvolta si fa uso di un prodotto musicale.

“Nell’esprimere la nostra più viva soddisfazione e vicinanza al Maestro Vessicchio, che abbiamo l’onore di rappresentare come collecting dei diritti connessi, esprimiamo al contempo l’auspicio che la RAI- continua Micicché-ci convochi in tempi brevi per un tavolo di lavoro che sani il pregresso dei diritti che spettano alle decine di migliaia di interpreti che abbiamo la responsabilità di tutelare”.