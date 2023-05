Berlino, due bambine accoltellate a scuola: sono gravi in ospedale

Berlino è sotto shock in queste ore per una terribile aggressione avvenuta in una scuola evangelica di Neukölln, a Berlino. Entrambe le bimbe, di 7 e 8 anni, sono state trasportate d’urgenza in ospedale, dove versano in gravi condizioni. Una di loro sarebbe in pericolo di vita.

Due bambine accoltellate in una scuola a Berlino. L’aggressore è stato arrestato

A rendere noto il fatto è la polizia tedesca. L’attacco, avvenuto per mano di un adulto di sesso maschile, di cui non si conoscono ancora le generalità, s’è verificato intorno alle ore tre del pomeriggio di oggi, 3 maggio, nel cortile della scuola. L’aggressore è stato arrestato all’interno dell’istituto.

La stampa locale, in particolare il giornale Bz, spiega come l’intera scuola sia stata evacuata, così come la zona in cui è ubicata è stata chiusa al pubblico. Non si conoscono ancora le ragioni dietro il terribile atto. Il soggetto sarebbe una persona con problemi di salute mentale e non avrebbe alcun legame con le vittime.