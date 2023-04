Berlusconi ha la leucemia? la prima notte in terapia intensiva al San Raffaele

Silvio Berlusconi ha la leucemia: è questa l’indiscrezione pubblicata in mattinata dai colleghi del ‘Correre della Sera‘. Secondo l’autorevole fonte, che ha ricostruito gli ultimi passaggi della cartella clinica del Cavaliere, Berlusconi sarebbe afflitto dalla terribile patologia del sangue.

Silvio Berlusconi ha la leucemia: l’indiscrezione sul leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi ha passato l’intera giornata di ieri, mercoledì 5 Aprile, e la notte successiva presso la clinica milanese del San Raffaele. Il leader di Forza Italia, che era uscito da un ricovero presso lo stesso ospedale da circa una settimana, ha visto peggiorare le sue condizioni di salute, fino alla decisione di un nuovo ricovero. La situazione è apparsa subito critica, tanto che tutti i figli, uno dopo l’altro, sono arrivati all’ospedale milanese per stare vicini al papà e anche il suo medico Alberto Zangrillo era sembrato preoccupato nel suo non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti riuniti all’esterno del San Raffaele.

Le vere condizioni di salute di Silvio Berlusconi

Secondo quanto raccontato da il ‘Corriere della Sera’, Berlusconi non avrebbe fatto visita al San Raffaele per dei semplici controlli di routine, com’era stato detto una settimana fa. Il leader degli Azzurri, stando a quanto racconta il giornale, si sarebbe già sottoposto alle cure necessarie per affrontare una malattia pericolosa e molto debilitante come la leucemia. Negli ultimi giorni si era parlato anche di polmonite, ma in questo caso potrebbe trattarsi di una complicazione dovuta alla situazione critica in cui verserebbe il fisico del Cavaliere.