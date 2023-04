Berlusconi, terza notte in terapia intensiva: c'è rischio complicanze

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato presso la clinica milanese del San Raffaele. Il numero 1 di Forza Italia è affetto da tempo dalla leucemia mielomonocitica cronica, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate nell’ultimo periodo anche a causa di una infezione polmonare.

Ricovero Berlusconi, terza notte al San Raffaele: c’è rischio complicanze

Sono ormai tre giorni e tre notti che Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano, dove è in cura per arginare la leucemia che lo ha colpito. Così come le prime due, anche la terza notte in clinica è trascorsa in maniera tranquilla, nel reparto di terapia intensiva. Il rischio complicanze, però, è sempre dietro l’angolo, e lo stato di salute del Cavaliere non è mai stato così a rischio. Il presidente di Mediaset e grande amico di Berlusconi, Fedele Confalonieri, ha rassicurato sulla situazione: “Sta anche meglio di prima.”

Le prime parole di Berlusconi

Anche oggi, così come ieri, non è atteso alcun nuovo bollettino medico. Resta da capire se il professor Alberto Zangrillo, che anche in questo caso si sta occupando delle cure di Berlusconi, vorrà rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti all’esterno della struttura medica. Nel frattempo, in una telefonata riportata da ‘Il Giornale‘, il Cavaliere ha rassicurato tutti: “È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su.”