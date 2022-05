Bernardeschi non rinnoverà il contratto alla Juve: il divorzio tra il calciatore e i bianconeri

Il calciatore Federico Bernardeschi non rinnoverà il contratto con la Juve: dopo Paulo Dybala, un altro giocatore ha deciso di lasciare la squadra.

Il contratto di Federico Bernardeschi con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno 2022: in accordo con il club calcistico, è stato deciso di non rinnovare l’impegno del giocatore con la squadra. Il match che la Juve disputerà contro la Fiorentina, quindi, rappresenterà l’ultima gara in bianconero per il 28enne originaria di Carrara.

Dopo Paulo Dybala, quindi, un altro calciatore ha deciso di salutare la Juventus alla scadenza del contratto. L’avventura con i bianconeri per Federico Bernardeschi si è conclusa dopo cinque stagioni vissute con la squadra.

Pare, invece, che il rinnovo ci sarà per Mattia De Sciglio che dovrebbe continuare a comporre la difesa del tecnico Massimiliano Allegri.

La notizia del divorzio tra Bernardeschi e la Juve sembra rafforzare la convinzione che il club calcistico si stia orientando verso un profondo restyling del reparto degli esterni offensivi. A questo proposito, si ipotizza in modo sempre più insistente che possano entrare a far parte della squadra nomi come Angel Di Maria e Ivan Perisic.