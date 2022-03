Juventus-Dybala, rottura tra la società e il giocatore: via da giugno a parametro 0

È ufficiale: rottura tra la Juventus e Dybala. Si discute già sul futuro del calciatore argentino.

La rottura tra la Juventus e il calciatore argentino Paulo Dybala alla fine è arrivata. La società non gli rinnoverà il contratto e Dybala indosserà la maglia bianconera fino al mese di giugno 2022.

Rottura definitiva tra Dybala e la Juventus

Il contratto era in scadenza ma nessuna delle due parti ha voluto fare nulla per venirsi incontro. Il mancato rinnovo alla Juventus di Dybala lo renderà libero sul mercato a parametro 0. Il calciatore argentino è sempre stato centrale nel progetto di Mister Allegri, ma a causa dei numerosi infortuni la società torinese ha deciso di rivedere alcuni punti del contratto. Già ad ottobre, la società aveva chiuso un occhio riguardo le richieste del giocatore, ma stavolta i bianconeri sono stati intransigenti e le pretese degli agenti di Dybala non sono state accettate.

Quali squadre vogliono Paulo Dybala?

La notizia ha ovviamente suscitato l’interesse di numerosi club italiani ed internazionali. In Serie A, la squadra a cui è stato recentemente accostato, e nemmeno per la prima volta, è l’Inter. L’11 nerazzurro meneghino potrebbe strappare un ottimo giocatore agli storici rivali torinesi e rinforzare l’attacco. All’estero, invece, il Tottenham, il Barcellona e l’Atletico Madrid, potrebbero fare a capelli per acquistare il calciatore a parametro 0.