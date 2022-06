Matteo Berrettini ha elogiato la giornalista incontrata dopo aver vinto il torneo del Queen's. La donna si è commossa.

Matteo Berrettini, dopo aver vinto il torneo del Queen’s, ha elogiato la giornalista della BBC che lo ha intervistato, che si è commossa.

Il successo di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini ha perso una posizione nonostante due tornei vinti di fila, Stoccarda e Queen’s.

Il tennista romano sarà ottava testa di serie nel torneo di Wimbledon, che sta per iniziare, per via del fatto che tre giocatori davanti a lui non saranno presenti nel terzo Slam stagionale, ovvero i russi Medvedev e Rublev, escusi dall’All England Club a causa della guerra in Ucraina, e il tedesco Zverev, da poco operato dopo l’infortunio alla caviglia. Berrettini ha nove match e due tornei vinti di fila sul curriculum più recente.

Tenendo poi conto di Wimbledon e il Queen’s del 2021, il conto degli ultimi 4 tornei giocati sui prati porta a 20 partite vinte e una sola sconfitta contro Novak. Un grande successo che dimostra il totale recupero di Berrettini, dopo l’operazione alla mano che gli aveva fatto saltare tutta la stagione sulla terra.

Berrettini alla giornalista: “Congratulazioni per la tua carriera”, lei si commuove

“Grazie, è stato bello vederti di nuovo qua” lo ha salutato la giornalista della BBC, Sue Barker, famosissima in Inghilterra, che ad inizio giugno ha annunciato che questo sarà il suo ultimo Wimbledon da commentatrice dopo 30 anni di carriera.

La 66enne era stata una tennista di altissimo livello, arrivata al numero 4 al mondo e semifinalista a Wimbledon. Barker era convinta che l’intervista fosse finita, ma Berrettini ha iniziato ad elogiarla. “C’è una cosa che voglio dirti, congratulazioni per la tua carriera. Ho sentito che questo sarà il tuo ultimo Queen’s e poi il tuo ultimo Wimbledon, dunque buona fortuna per il resto della tua bella vita e congratulazioni” ha dichiarato il tennista, facendola commuovere.

Il video ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e ha aumentato il favore nei confornti di Berrettini in Inghilterra.