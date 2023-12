Bettarini contro Lucarelli per lo sfottò a Simona Ventura: "Non hai le pa**e"

Bettarini contro Lucarelli per lo sfottò a Simona Ventura: "Non hai le pa**e"

Stefano Bettarini si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli per lo sfottò all’ex moglie Simona Ventura. L’ex calciatore, stanco delle stoccate della giornalista, ha risposto a tono, tirando in ballo la sua mancanza di attributi.

Stefano Bettarini contro Lucarelli per lo sfottò a Simona Ventura

Dopo la finalissima di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare Wanda Nara, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato le pagelle di tutti i concorrenti dello show danzante di Rai1. Come al solito, i giudizi della giornalista sono pungenti e non sono piaciuti a tutti. Tra quanti non hanno apprezzato c’è Stefano Bettarini, che si è sentito tirato in ballo nella votazione a Simona Ventura.

Stefano Bettarini “pieno” di Selvaggia Lucarelli

Via Instagram, Bettarini ha tuonato:

“Lucarelli le p***e me le hai già rotte abbastanza, limitati a fare l’albero di Natale che è l’unica cosa che puoi fare. PS: ricorda i guanti che le tue manine tozze e corte mi prendono freddo. Non vorremmo mai… Tu non hai le p***e di Natale per menzionarmi. Io ne ho da vendere”.

Al momento, la Lucarelli non ha replicato a Stefano.

Cosa ha detto Lucarelli su Simona Ventura?

La pagella di Selvaggia Lucarelli a Simona Ventura è stata ottima, tanto che campeggia un bel 10. Eppure, Bettarini non l’ha gradita. Queste le parole della giurata di Ballando con le Stelle: