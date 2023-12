Simona Ventura sposa Giovanni Terzi: il commento di Stefano Bettarini non sfugge ai fan.

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi ha chiesto la mano di Simona Ventura. La reazione dell’ex marito Stefano Bettarini non si è fatta attendere.

Simona Ventura sposa Terzi: la reazione dell’ex Bettarini

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi. La proposta di matrimonio è andata in scena nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, quando il giornalista si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello e ha chiesto la mano della conduttrice. Le nozze si celebreranno il 6 luglio 2024 a Rimini. Come ha reagito Stefano Bettarini? L’ex marito di Super Simo ha detto la sua sui social.

Stefano Bettarini felice per Simona e Terzi

Via Instagram, Bettarini ha commentato in diretta la proposta di matrimonio di Terzi a Simona. Stefano, che da anni ha un buon rapporto con la madre dei suoi figli, ha esclamato: “W l’amore!“. Molto probabilmente, l’ex calciatore sarà presente alle nozze dell’ex moglie.

Bettarini: la frecciatina a Teo Mammucari

Bettarini non ha commentato solo le nozze tra Simona e Terzi, ma ne ha approfittato anche per lanciare una frecciatina a Teo Mammucari. L’ex calciatore ha condiviso sui social una canzone intitolata Morto di fame. Un messaggio chiaro, non trovate?