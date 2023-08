Bianca Atzei in ospedale per il figlio Noa: "Sono stata attaccata dalla dotto...

Bianca Atzei in ospedale per il figlio Noa: la cantante era allarmata dalla febbre alta, ma la dottoressa l'ha trattata male.

Attimi di paura e nervosismo per Bianca Atzei, che in due giorni si è vista costretta a portare il figlio Noa due volte in ospedale. La cantante si è sfogata con i fan, raccontando loro di essere stata trattata male da una dottoressa.

Bianca Atzei: disavventura in ospedale con il figlio Noa

Tramite una storia Instagram, Bianca Atzei ha voluto condividere con i fan la piccola disavventura che ha vissuto negli ultimi due giorni. Il piccolo Noa Alexander, bimbo nato qualche mese fa dal suo amore per Stefano Corti, si è ammalato e lei l’ha portato all’ospedale. A distanza di 24 ore dalle dimissioni, la cantante è tornata nuovamente in nosocomio perché la febbre non scendeva e sul corpo del bimbo erano comparse delle macchie. E’ in quest’ultima occasione che Bianca è stata trattata malissimo da una dottoressa.

Lo sfogo di Bianca Atzei

Bianca ha raccontato:

“Sono stata attaccata dalla dottoressa per averlo portato due giorni di fila in ospedale. Ma da ieri a oggi gli sono uscite anche delle macchie in tutto il corpo. Mi sono permessa di dirle che io non nasco imparata, non ho studiato medicina e seguo semplicemente il mio istinto di mamma che è quello di proteggerlo e non volerlo vedere più sofferente. E rivolgersi con tono scortese e infastidito mentre tuo figlio piange e ha la febbre a 39 non è sopportabile. Bisogna sostenere un po’ di più le mamme, soprattutto in un Pronto Soccorso per bambini e capire quanta stanchezza mentale e fisica le sovrasta”.

Come sta il piccolo Noa Alexander?

La Atzei ci ha tenuto a sottolineare che non tutti i dottori sono così, quindi non bisogna mai generalizzare. Il piccolo Noa Alexander, nel frattempo, sembra stare leggermente meglio. Di certo, tra qualche giorno, la brutta avventura in ospedale sarà solo un ricordo.