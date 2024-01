Striscia la Notizia ha diffuso un fuorionda che vede come protagonista Bianca Berlinguer. La conduttrice si scaglia contro i suoi collaboratori, minacciando di abbandonare il programma se la qualità dei servizi non migliora.

Bianca Berlinguer contro i collaboratori: il fuorionda

Bianca Berlinguer infuriata come non mai: questo è quanto mostra il fuorionda diffuso da Striscia la Notizia. La conduttrice si è scagliata contro i suoi collaboratori per la qualità pessima dei servizi mandati in onda nel programma Prima di domani, in scena tutti i giorni in fascia preserale. E’ bene sottolineare che lo sfogo di Bianchina avviene a qualche giorno di distanza dal debutto del secondo format che Mediaset le ha affidato.

Bianca Berlinguer: i rimproveri ai collaboratori

Il fuorionda immortala la Berlinguer nello stacco tra la fine di Prima di domani e l’inizio di E’ sempre Cartabianca. La conduttrice, visibilmente arrabbiata, ha esclamato:

“I pezzi fanno pena, proprio pena. Non c’era un pezzo decente”.

A quanto pare, i collaboratori hanno confezionato dei servizi di pessima qualità e Bianca non può accettarlo. Un uomo della sua redazione, presente allo sfogo, le ha fatto notare che “i ragazzi c’hanno sempre messo impegno“, ma Bianchina non ci sta:

“Ma se è tutto sbagliato: impegno per cosa? Fanno ‘ste schifezze“.

Bianca Berlinguer minaccia di abbandonare il programma

Il fuorionda si conclude con una chiara minaccia da parte di Bianca. Rivolgendosi ad un dirigente Mediaset presente in studio, ha tuonato:

“Questi sono i miei ultimi tre giorni. Fino a venerdì, poi è finita. No, non sto scherzando, lo dico proprio al dirigente”.

Di certo, i collaboratori della Berlinguer non stanno vivendo giorni semplici.