Se la sono vista davvero brutta i genitori di una piccola bimba di soli 10 mesi che nelle scorse ore ha rischiato di ingerire una capsula di detersivo. Mamma e papà, che abitano insieme alla piccola nella loro casa di Salerno, si sono molto preoccupati per quello che sarebbe potuto succedere.

Bimba ingerisce capsula di detersivo: paura per i genitori

Un attimo di distrazione, solo pochi secondi che però potevano rivelarsi fatali. Due genitori di Salerno se la sono vista davvero brutta quando hanno notato che la loro figlia di appena 10 mesi aveva messo in bocca una capsula di detersivo trovata tra gli scaffali di casa. La piccola aveva già iniziato a mordicchiare la capsula dalla quale era uscito un po’ di liquido che con tutta probabilità è stato ingerito.

Bimba ingerisce capsula di detersivo: l’intervento dei medici

I genitori hanno immediatamente portato la bambina all’ospedale di Polla, spiegando a sanitari ed infermieri che cosa era successo. L’equipe di medici si è subito messa a disposizione per effettuare tutte le visite del caso. In particolare, è stato molto utile anche l’intervento del personale dell’unità Operativa di otorinolaringoiatria dell’ospedale ‘Curto’.

Bimba ingerisce capsula di detersivo: il trasferimento a Napoli

Per maggior sicurezza, i medici dell’ospedale di Polla hanno deciso di trasferire la piccola al Santobono di Napoli. La bambina è arrivata nel nuovo ospedale in ambulanza ed è stata nuovamente presa in cura dai medici. Da quanto si apprende, la vita della bimba non sarebbe in pericolo.