Bimbo muore a 5 anni investito da un furgone in fuga: “Chiunque sa, parli”

Bimbo muore a 5 anni investito da un furgone in fuga, ogni soccorso è stato purtroppo inutile ed il piccolo è deceduto in ospedale dopo il trasporto

La struggente vicenda arriva dalla contea di Londoderry, in Irlanda del Nord, dove un bimbo muore a 5 anni investito da un furgone in fuga e l’appello ora è virale: “Chiunque sa, parli”. Il piccolo Ollie Simmons-Watt è stato falciato dal mezzo pirata a Limavady in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 29 settembre mentre il bimbo era in sella alla sua bicicletta.

Per Ollie ogni soccorso è stato purtroppo inutile ed il piccolo è deceduto in ospedale.

Bimbo muore investito da un furgone

Il Daily Mail spiega che la polizia locale sta indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si sa chi fosse alla guida del furgone al momento dell’impatto e gli agenti hanno richiesto a eventuali testimoni dell’accaduto “di farsi avanti”. Su Facebook la “Roe Valley Residents Association”, un’associazione di cittadini di Limavady, ha postato parole struggenti: “Il sorriso di Ollie era contagioso ed era pieno di carattere.

Ha intrattenuto tutti in qualsiasi attività a cui ha partecipato e mancherà moltissimo ai suoi amici, alla direzione, al personale e ai volontari di RVRA. Facciamo le nostre condoglianze alla mamma e al papà di Ollie, a suo fratello Freddie, a sorella Bella e al resto della famiglia in questo momento molto difficile”.

L’appello della deputata laburista: “Aiutateci”

E Cara Hunter, parlamentare laburista nordirlandese, ha detto: “Limavady è un’area molto affiatata e le persone sono rimaste scioccate e sconvolte da questo incidente.

Non ho dubbi sul fatto che la comunità locale si riunirà attorno alla famiglia Simmons-Watt nel momento del bisogno e farà tutto il possibile per aiutarli a superare questa perdita devastante. Invito chiunque abbia informazioni su quanto accaduto a presentarsi alla polizia per aiutare nelle indagini”.