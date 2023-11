Giovedì 9 novembre 2023 è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione di Blanca. I fan adesso hanno una sola domanda: il capitolo 3 si farà? Lo sceneggiatore della serie, Francesco Arlanch, ha rotto il silenzio.

Blanca 3 si farà? Parla lo sceneggiatore Francesco Arlanch

Blanca 3 si farà? Pare proprio di sì. A confermarlo è stata la Rai e a svelare qualche dettaglio in più sulla terza stagione è stato lo sceneggiatore Francesco Arlanch. Intervistato da Fanpage.it, ha dichiarato che per la messa in onda bisognerà aspettare parecchio, quasi due anni. “Le riprese dovrebbero iniziare alla fine del 2024, salvo imprevisti“, ha dichiarato lo sceneggiatore. Questo significa che Blanca 3 dovrebbe tornare in tv nell’autunno del 2025.

Blanca 3 torna in tv nel 2025

Arlanch ha dichiarato:

“Stiamo per cominciare a scrivere Blanca 3. A breve inizieremo a lavorare sul soggetto di serie della terza stagione. È già in calendario. Come si fa in queste serie, verrà aperta una writers’ room, un gruppo di lavoro con me e Mario Ruggeri come head writer”.

Blanca 3, quindi, è ancora in fase embrionale, molto embrionale. Nonostante tutto, qualche idea sulla narrazione c’è già.

Blanca 3: le anticipazioni

Su Blanca 3, lo sceneggiatore ha ammesso:

“Di certo vogliamo trovare qualcosa che sia sorprendente e umanamente ricco come la prima e la seconda stagione. È un lavoro a strati, sono tanti ingredienti insieme e va trovato l’ordine giusto. Però, al momento, siamo alla discussione sugli ingredienti. C’è ancora molto da fare“.

La terza stagione, così come accaduto con le precedenti, sarà sempre composta da sei puntate. Il format è quello, è risultato vincente e non si cambia.