Blanco, l’accusa dei francesi di razzismo

É diventato famoso un video, nel quale alcuni francesi accusano il cantante di razzismo, usando appellativi molto pesanti, che i fan non hanno digerito.

Solo il mese scorso, ha vinto l’ultima edizione di Sanremo in coppia con Mahmood, oggi Blanco è sulla bocca di tutti a causa di un video che sta girando su Tik Tok, che sta suscitando non poche polemiche. Come mai? Nel video si sentono alcuni francesi che parlano di Blanco, intento a posare per degli scatti durante la Paris Fashion Week, usando tuttavia appellativi molto poco garbati.

Blanco accusato di razzismo dai francesi?

Alcuni, infatti, gridano: “tipp-ex y’a plus de respect”, mentre altri lo definiscono: “Ah, l’batard!”.

La discussione su Tik Tok e su Twitter tra i fan

Dal canto suo, Blanco non ha espresso alcun parere sulla faccenda, invece i fan italiani non hanno per niente digerito la questione, tanto da dare vita ad una discussione tra gli iscritti di TikTok e Twitter. Da una parte c’è chi sostiene il cantante, sottolineando che è stato accusato ingiustamente di razzismo per il suo nome d’arte.

Per chi non lo sapesse, Blanco è solo uno pseudonimo di Riccardo Fabbriconi.

Dall’altro canto, c’è chi fa notare che Tipp-ex non è altro che la marca del correttore liquido, che si usa a scuola o in ufficio. Ciò starebbe, quindi, solo a significare una sorta di presa in giro, nessun’accusa diretta di razzismo. Il batard invece potrebbe essere stato gridato dai suoi stessi fan lì presenti, che magari in quel momento non vengono presi in considerazione da Blanco stesso.

Cosa risponderà Blanco alle accuse?

Una discussione, dunque, che non sembra si concluderà in breve tempo. Attendiamo anche di sapere la versione di Blanco, che potrebbe risolvere tutti i quesiti.