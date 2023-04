Blanco, la reazione dell'ex fidanzata Giulia alla canzone: "Mi ha spiazzato"

Blanco è uscito da poco con il nuovo album intitolato Innamorato. Tra le canzoni ce n’è una dedicata all’ex fidanzata Giulia Lisoli. Come ha reagito la ragazza?

La reazione di Giulia Lisoli alla canzone di Blanco non si è fatta attendere. L’artista, uscito nei giorni scorsi con il nuovo album intitolato Innamorato, ha voluto celebrare la fine della loro storia d’amore con una canzone, a cui ha dato un titolo che non lascia spazio a dubbi: Giulia.

Giulia, tramite il suo profilo TikTok, ha così commentato la canzone di Blanco a lei dedicata:

“Siccome mi sono sentita interpellata sulla questione ho voluto chiarire, è giusto così. Non ho sentito la canzone, non me la sono sentita. L’ho vista tramite i social, non credo sia una cosa sbagliata. Un cantante esprime ciò che vuole, ciò che sente. Mi ha fatto un certo effetto, sono rimasta spiazzata. Ho pensato volesse esprimere ciò che c’è stato. Se l’ha fatto per hype? Per come l’ho conosciuto non l’avrebbe fatto”.