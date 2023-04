Di certo non se le sono mandate a dire su un tema che conoscono bene entrambi e Blanco risponde alle critiche di Laura Pausini: “Non sono d’accordo con te”. Su cosa? Il cantante ha replicato dopo le affermazioni della pop star sull’uso dell’autotune. Blanco non solo ha appena rilasciato il suo nuovo album intitolato “Innamorato” e sollevato un vespaio perché una canzone “Giulia”, lui l’ha dedicata alla sua ex. La nuova fidanzata gli ha tolto le castagne dal fuoco con rara eleganza, ma Blanco ha aperto subito un nuovo “fronte”.

Blanco risponde a Laura Pausini

E con chi? Con Laura Pausini che ha affermato che oggi per merito dell’autotune cantano “cani e porci”. Con All Music Blanco ha risposto: “Usiamo l’autotune come sfumatura, come un colore più moderno. Non sono d’accordo con Laura Pausini, la stimo ma la penso diversamente”.

“Meglio Sfera Ebbasta che i suoi testi”

E ancora: “Penso che nella Trap – dove si usa molto l’autotune – a volte gli artisti hanno più cose da dire rispetto a chi non lo usa. Magari le cose che canto io con l’autotune possono trasmettere più emozioni di alcuni colleghi che non lo usano”. Poi l’esempio provocazione: Blanco ascolta più volentieri Sfera Ebbasta perché lo emoziona di più rispetto ai testi che scrive la Pausini.