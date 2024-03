Blockchain Week Rome 2024: tematiche e date

La quinta edizione della Blockchain Week Rome si svolgerà dal 28 al 31 maggio 2024. Si tratta di un evento offline di altissimo livello, nel corso del quale verranno messi in luce e approfonditi temi quali le Blockchain, i Bitcoin, gli NFT, le criptovalute, DeFi e il Metaverso.

Dal 2019, la Blockchain Week Rome si è consolidata come appuntamento imprescindibile per la comunità crypto italiana e internazionale. Non per nulla, Palazzo Brancaccio si trasformerà in un lussuoso scenario proprio in vista di questo Summit Internazionale, summit durante il quale i top brand internazionali del Web3 discuteranno le ultime tendenze nell’universo delle criptovalute.

Tra i partecipanti alle precedenti edizioni della BWR, ci sono state aziende come Binance, Tether, Crypto.com, Bitfinex ed esperti di spicco come Giacomo Zucco, Stefano Capaccioli, Paolo Ardoino, Gian Luca Comandini, Riccardo Masutti e Sébastien Borget.

Il focus principale di questa edizione saranno i Bitcoin. Inoltre, la BWR24 sarà caratterizzata da quattro giorni di totale immersione nel mondo delle criptovalute. L’edizione del 2024 della Blockchain Week Rome sarà organizzata in questo modo:

● 28-29 maggio 2024 – Corso Intensivo di formazione. 14 ore. 6 moduli formativi. Blockchain, criptovalute, NFT, DeFi da zero. Questo corso è ideale per i principianti nel mondo delle cripto e per quelli che vogliono avere un controllo completo sui propri beni finanziari. Tutti coloro che parteciperanno riceveranno un certificato di formazione e avranno la possibilità di mettere il loro CV nel database degli sponsor della BWR24.

● 30-31 maggio 2024 – Summit internazionale.

Il 2024 segna il quarto halving di Bitcoin e sono previste diverse attività come masterclass, keynotes, panel, talk, conferenze, meetup e molto altro. Questi eventi offriranno testimonianze, strategie, studi di casi, successi, rischi e opportunità per il prossimo anno.

Per chi volesse saperne di più sull’evento, consigliamo di cliccare qui

Durante il 30 e 31 maggio 2024 ci sarà la possibilità di fare networking nell’area espositiva delle maggiori aziende di criptovalute, che saranno sponsor alla Blockchain Week Rome 2024 (BWR24). Inoltre, verranno organizzate serate di Crypto Party nei club più raffinati di Roma.

Per l’evento sono disponibili quattro tipologie di biglietti.