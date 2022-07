Bonus benzina 200 euro al via: a chi spetta e come richiederlo

Alcuni fortunati potranno beneficiare del nuovo bonus benzina da 200 euro: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutte le istruzioni

Bonus benzina da 200 euro: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha appena rilasciato una circolare in cui specifica chi sono i possibili beneficiari del bonus benzina da 200 euro, una novità introdotta per cercare di far fronte al caro carburanti che ha svuotato le tasche degli italiani in questo 2022.

L’Ade ha chiarito che ad aver accesso al beneficio saranno i datori di lavoro privati. Si tratterà di titolari di reddito di lavoro dipendente.

Come funzionano i buoni benzina

Questi buoni saranno erogati direttamente dai datori di lavoro privati ai dipendenti, non è da considerarsi uguale agli altri benefit, ma viaggia su un binario a loro parallelo. Va ricordato che, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore dei propri lavoratori dipendenti possono raggiungere un valore di 200 euro anche per un solo buono benzina.