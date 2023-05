Mancano pochi giorni all’attivazione del bonus vista (noto anche come bonus occhiali), che consiste in un contributo di 50 euro per l’acquisto di lenti a contatto correttive o di nuovi occhiali, pensato per le famiglie in difficoltà che non riescono ad affrontare questa spesa. Ecco tutte le informazioni per presentare domanda.

Al via dal 5 maggio le richieste per il bonus occhiali da vista: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Sarà possibile richiedere il bonus dalle ore 12 di venerdì 5 maggio, fino alla fine dell’anno, a meno che non si esauriscano prima i fondi a disposizione. Per presentare la domanda sarà necessario fare riferimento alla piattaforma web del ministero della Salute, che è già attiva.

Il contributo, che è di 50 euro, può essere richiesto una sola volta per ogni membro di nucleo familiare con reddito Isee non superiore a 10mila euro. Tale bonus può essere utilizzato sia per l’acquisto che per il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Per ottenere bonus occorrerà presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), riferita a un Isee non superiore a 10 mila euro, lo Spid di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) e, in caso di rimborso, gli estremi della fattura o della documentazione commerciale.

Acquisto e rimborso: come funziona?

Nel caso in cui si richieda il bonus per effettuare l’acquisto degli occhiali, verrà fornito un voucher spendibile entro 30 giorni in un’unica soluzione. In caso la spesa dovesse essere inferiore ai 50 euro del bonus, non sarà previsto il resto.

In caso invece gli occhiali siano stati acquistati dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023, si potrà richiedere il rimborso entro il 3 luglio 2023. La richiesta di rimborso potrà essere modificata nei primi sette giorni, prima di diventare definitiva dall’ottavo giorno.

Per la richiesta di rimborso sarà necessario allegare lo scontrino, indicare la partita Iva del rivenditore, l’Iban del conto corrente del richiedente o del beneficiario, la data e l’importo della spesa sostenuta (Iva inclusa).

Gli esercenti che intendono aderire possono già collegarsi alla piattaforma, registrando i rispettivi punti vendita. I cittadini potranno poi consultare la lista dei negozi che aderiscono al ‘Bonus occhiali da vista’ direttamente sulla piattaforma web.