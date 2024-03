Tutto sul bonus psicologo 2024: da oggi è possibile farne richiesta. Ecco come fare.

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 18 marzo, è possibile richiedere il bonus psicologo. Andiamo a scoprire come si fa la domanda e tutto ciò che c’è da sapere in merito.

Il bonus psicologo 2024

La richiesta per il bonus si potrà fare fino al 31 maggio di quest’anno. Questo bonus servirà per poter fare degli incontri psicologici con un professionista, usufruendo quindi di sedute gratuite. Ci sono dei requisiti da dover valutare e che servono per determinare anche il numero di sessioni e il valore stesso del bonus.

I requisiti per il bonus psicologo

Tanto per iniziare è importante avere la residenza in Italia ed un Isee che non supera i 50mila euro annui. A questo punto:

Isee inferiore a 15mila euro : il bonus corrisponde a 1500 euro (massimo 50 euro a seduta.

: il bonus corrisponde a 1500 euro (massimo 50 euro a seduta. Isee tra i 15mila euro e i 30mila : 1000 euro di bonus (massimo 50 euro a seduta)

: 1000 euro di bonus (massimo 50 euro a seduta) Fino a 50mila euro di Isee: 500 euro di bonus (massimo 50 euro a seduta).

Come farne richiesta

Richiedere il bonus psicologo è molto semplice: basterà accedere al portale online per farne domanda oppure al sito dell’Inps. In alternativa si possono anche contattare due numeri telefonici: 803 164 o 06 164 164