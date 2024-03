Serve un ISEE fino a 50.000 euro per richiedere il bonus psicologo: ecco le direttive per la domanda

Nelle ultime ore sono state rese note le disposizioni per usufruire del Bonus psicologo, un aiuto destinato per il 2024 che attinge fondi del 2023.

Dove effettuare la domanda del Bonus psicologo

Per richiedere il Bonus psicologo deve essere presentata unicamente per via telematica dal 18 marzo al 31 maggio 2024: tramite il portale ufficiale dell’INPS: è possibile effettuare l’accesso tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS); oppure, tramite il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o il numero 06 164.164, da rete mobile e a pagamento: la tariffa varia in base al gestore telefonico di appartenenza.

Linee guida per effettuare la domanda del Bonus psicologo

I requisiti necessari per partecipare sono tre:

-possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro;

-residenza in Italia;

-un percorso di psicoterapia, già iniziato o programmato, con uno specialista in campo psicologico che rispetti i criteri di idoneità e che eserciti la professione in presenza oppure online.

La totalità dell’importo erogato, indipendentemente dalla fascia di reddito, è fisso a 50 euro per ogni seduta.

La proposta del Bonus psicologo

Il Bonus psicologo è stato inizialmente proposto con il Decreto Legge 228/202. La misura sarebbe dovuta concludersi con le richieste effettuate nel 2022, ma la Legge di Bilancio 2023 ne ha disposto la proroga per il 2023, il 2024 rendendolo un contributo permanente.