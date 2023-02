Boomerissima, Mia Facchinetti imita mamma Alessia Marcuzzi: "Non ci credo"

Nell’ultima puntata di Boomerissima, Alessia Marcuzzi ha ricevuto una sorpresa dalla figlia Mia Facchinetti.

La dodicenne ha fatto incursione con un video e si è lasciata andare ad una esilarante imitazione della mamma.

Boomerissima: Mia Facchinetti imita mamma Alessia Marcuzzi

Mia è la figlia che Alessia Marcuzzi ha avuto 12 anni fa da Francesco Facchinetti. Solitamente, la ragazzina non appare in televisione, ma si limita ad incursioni nei profili social dei genitori. Nelle ultime ore, però, ha fatto uno strappo alla regola ed è approdata nel programma Boomerissima per fare una sorpresa alla mamma.

Con un video, Mia ha salutato i presenti e ha imitato Alessia.

Mia Facchinetti perfetta imitatrice

“Ciao mamma. So che non ti aspettavi che fossi qui ma invece ci sono. Ciao boomer, ciao millennial. Oggi vi racconto una cosa della mamma. Ora la vedete tutta ordinata, fresca come una rosa. Non la vedete quando torna a casa dalle prove dei balletti. Ora vi faccio vedere“, ha esclamato Mia prima di lasciarsi andare all’imitazione.

La Marcuzzi, che non è credeva ai suoi occhi, è rimasta senza parole.

La reazione di Alessia Marcuzzi

Alessia, davanti all’imitazione perfetta di Mia, ha esclamato: “Non ci credo, mi hai fatto una sorpresa pazzesca“. Poi, rivolgendosi a Flavio Insinna, ha ammesso: