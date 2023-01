Boomerissima, Paolantoni ferma il gioco: "Voglio carta e penna"

Francesco Paolantoni, ospite dell’ultima puntata di Boomerissima, ha regalato ai telespettatori uno show a dir poco esilarante.

Nella fazione dei boomer, l’attore e comico ha fermato il gioco facendo una richiesta specifica.

Boomerissima: Paolantoni ferma il gioco

Ospite dell’ultima puntata di Boomerissima, Francesco Paolontoni ha dato il meglio di sè. L’attore e comico era nella fazione dei boomer, in compagnia di Mietta, Giorgio Mastrota e Geppi Cucciari, mentre dalla parte dei giovani c’erano Lodovica Comello, Francesca Manzini, Riki e Pierpaolo Spollon. Ad un certo punto, Paolantoni ha fermato il gioco, facendo una richiesta specifica ad Alessia Marcuzzi.

Paolantoni show: divertimento assicurato

Durante il gioco Evolution of dance, Paolantoni ha tuonato:

“Non vale. Noi siamo i boomer, abbiamo bisogno di un foglio e una penna. Non possiamo scrivere sul computer”.

Il riferimento, ovviamente, è all’utilizzo del tablet, facilissimo per i giovani e difficile per i boomer. L’attore e comico ha iniziato ad urlare come se non ci fosse un domani, fingendo una furia a cui nessuno ha creduto.

La replica dei millenial

Spollon ha immediatamente replicato:

“Questo non è boomer, è Neanderthal“.

Paolantoni è riuscito comunque ad ottenere ciò che chiedeva, ovvero carta e penna per scrivere le risposte del gioco.