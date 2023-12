Bournemouth-Luton, paura per Lockyer: arresto cardiaco in campo. Ma si è rip...

Paura per capitan Lockyer: il difensore del Bournemouth vittima di un arresto cardiaco in campo. Ma è fuori pericolo

Grande spavento durante la partita tra Bournemouth e Luton. Tom Lockyer, difensore del Luton Town, nel corso del match, è collassato in campo. Una scena terribile nel corso della sfida, al minuto 59’. Il giocatore è caduto a terra senza alcun contatto, per questo compagni e avversari si sono immediatamente allarmati. L’arbitro Hooper ha immediatamente stoppato il match, per consentire i soccorsi al ragazzo, che adesso sarebbe cosciente e vigile.

L’accaduto durante la sfida del campionato inglese

Attimi di grande paura durante la gara tra Bournemouth e Luton Town. Lockyer è stramazzato al suolo intorno all’ora di gioco della partita di Premier League, riportando alla mente il drammatico caso Eriksen. Fortunatamente il giocatore – secondo quanto riportato da la BBC – dopo essere stato portato fuori dal campo in barella si è poi ripreso ed è vigile. Ma la partita è stata definitivamente fermata: sarà recuperata nei prossimi giorni.

Le condizioni del giocatore

Dopo lo spavento, per Lockyer e famiglia è arrivato un grande sospiro di sollievo. Il club inglese ha confermato come Tom Lockyer abbia avuto un arresto cardiaco durante la partita odierna del campionato inglese contro il Bournemouth. Il 29enne è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato raggiunto dai suoi cari, per effettuare ulteriori test clinici e capire cosa abbia dato origine al malore.

Non è la prima volta

Già lo scorso maggio Lockyer aveva purtroppo avvertito un problema cardiaco simile a Wembley, nel corso della finale play-off per la promozione in Premier. Il giocatore venne operato, anche se lui stesso aveva ammesso che i medici non si erano riusciti a spiegare cosa avesse originato quel problema.