Braida lascia “L’isola dei famosi”: suo padre ha il covid

A poche settimane dalla partenza del reality, Beppe Braida lascia l'Isola dei Famosi, il motivo che lo costringe al gesto riguarda il padre e la famiglia.

Triste epilogo per l’avventura di Beppe Braida sull’Isola dei Famosi. A poche settimane dall’inizio di uno dei più difficili reality, il comico ha ricevuto comunicazione dalla produzione che suo padre è stato ricoverato per covid. Anche la madre sembrerebbe positiva.

Questo ha costretto Braida a lasciare il programma in anticipo.

Beppe Braida: “Mio padre ha il covid”

La notizia è arrivata il 25 esimo giorno di permanenza sull’Isola dei Famosi, quando la produzione ha chiamato in disparte il comico. Alla notizia, Braida ha subito mostrato ai compagni il suo intento di lasciare immediatamente il gioco per tornare in Italia e raggiungere i propri cari. Ai compagni di avventura ha spiegato l’accaduto e tutti hanno compreso le ragioni di Braida.

Beppe Braida lascia l’Isola dei Famosi: la reazione di Brando

Tutti i partecipanti hanno mostrato il loro più sentito cordoglio e affetto per quanto accaduto al comico e conduttore di alcune celebri edizioni di Colorado. Tanti abbracci e lacrime all’addio di Beppe Braida da parte di tutti i concorrenti, eccenzion fatta per Brando che sembrerebbe essere rimasto in disparte giustificandosi con un: “Non mi sono accorto di niente.”

Nel gruppo questo atteggiamento non è stato assolutamente apprezzatto e si prevedono scintille.