Pedro Henrique è il nome del cantante morto durante il proprio concerto in Brasile

Pedro Henrique, cantante di 30 anni, è morto sul palco mentre si esibiva alla Feria de Santa de Bahìa in Brasile.

La tragedia

La tragedia è avvenuta mercoledì 13 dicembre quando il giovane cantante, durante la sua esibizione, si è accasciato sul palco perdendo conoscenza. Gli spettatori hanno subito pensato a un malore passeggero, purtroppo invece Henrique era morto.

Numerosi sono i video che immortalano il decesso del cantante, infatti i fan lo stavano riprendendo mentre si esibiva in canti gospel. Ora quei tragici video stanno facendo il giro del mondo.

La nota della casa discografica

A comunicare ufficialmente la morte di Pedro Henrique è stata la casa discografica del cantante che ha scritto in una nota: “Ci sono situazioni molto difficili nella vita, per le quali non abbiamo alcuna spiegazione. Dobbiamo solo capire che la volontà di Dio prevale! Pedro era amico di tutti. L’unico figlio maschio, un marito presente e un padre super devoto.”