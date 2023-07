Il Brasile è scosso dai dettagli truculenti sull’omicidio di Hugo Vinicius Skulky e dal macabro ritrovamento dei resti del corpo di questo giovane e promettente calciatore. Il giocatore è stato prima ucciso con tre colpi di pistola. Poi fatto a pezzi, smembrato e gettato in un fiume.

Hugo risultava scomparso dal 25 giugno scorso, prima del ritrovamento in quelle acque torbide al confine col Paraguay. Intanto l’ex fidanzata è stata arrestata come persona sospettata, ma lei nega il suo diretto coinvolgimento in quella che sembra una mattanza per occultarne il cadavere.

Calciatore ucciso, fatto a pezzi e gettato in un fiume: arrestata l’ex fidanzata

Quello che resta del corpo di Hugo Vinicius Skulky è stato ripescato in un fiume al confine col Paraguay. Un ritrovamento macabro che scuote il Brasile, soprattutto perché il calciatore brasiliano di 19 anni è stato smembrato. Un omicidio efferato sul quale indaga ancora la polizia brasiliana.

Le indagini sull’omicidio di Hugo Vinicius Skulky

Il giovane risultava scomparso dal 25 giugno. Domenica scorsa è arrivata la svolta nelle ricerche; è stato quello il giorno in cui la corrente ha restituito i resti del cadavere.

Perché Hugo è stato ucciso in quel modo? È il primo interrogativo che si sono posti gli agenti del dipartimento del Mato Grosso do Sul che stanno ancora ricostruendo contatti e incontri avuti di recente. La pista più accreditata ha subito portato alla vita personale del calciatore.

Il racconto truculento della ex fidanzata

Nelle ricostruzioni della polizia la prima sospettata è risultata essere la ex fidanzata del giocatore, stella promessa del calcio che fino a poco fa militava nei tornei regionale con la maglia del Seduc de Anastásio.

Diciannovenne anche lei, tra l’indignazione popolare per l’efferatezza del crimine, ancora oggi nega un suo diretto coinvolgimento nell’omicidio, ma fornisce dettagli agghiaccianti su come un uomo avrebbe cercato di eliminare Hugo, macellandone il corpo.

Stando alla versione fornita dalla ragazza, Hugo si sarebbe presentato a casa sua invadendo l’abitazione della città di Pindoty Porã, al confine con il Paraguay. L’uomo che era con lei a quel punto avrebbe sparato i tre colpi in momenti di accuse e di concitazione. Una volta ucciso, l’uomo e un suo amico, avrebbero macellato e smembrato il corpo di Hugo, gettandone i resti nel fiume.

Al momento la polizia sta cercando i due sospettati. Nel frattempo i Vigili del Fuoco di Sete Quedas hanno completato il dragaggio del corso d’acqua e recuperato quel poco che rimaneva del povero calciatore.